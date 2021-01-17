ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من مدرب البنك الأهلي بعد التعادل مع الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 08:35 م
محمد يوسف
محمد يوسف
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
عبّر محمد يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته بتحقيق التعادل أمام النادي الأهلي بالجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

وأكد "يوسف"، أنه سعيد بالأداء الرجولي للاعبي الفريق، وإتقانهم طريقة اللعب اليوم، وتم تغيير أسلوب اللعب خاصةً أننا في مواجهة فريق كبير وحامل اللقب.

وأشار إلى أننا أغلقنا الأطراف علي فريق الأهلي وخاصة أمام "معلول" مفتاح لعب الفريق من الجهة اليسرى.

وأضاف أنه مع مرور الوقت دفع موسيماني بقوته الضاربة كاملة من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تعاملنا بتغيرات من أجل تضييق المساحات واللعب علي المرتدات.

وكان النادي الأهلي سقط فى فخ التعادل أمام البنك الأهلي، سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق العشري: تأثرنا بالطرد في نهائي الكأس.. ومواجهة الأهلي أصعب من الزمالك

محمد يوسف بعد التعادل مع بيراميدز: كنا الأقرب للفوز

محمد يوسف بعد التعادل مع سموحة: أغلقنا الصفحة ونستعد للأهلي

تحت الامطار.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشياطين الحمر والبنك الأهلي

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

ترشيحاتنا

الإمارات تزف بشرى سارة لجميع المواطنين والوافدين بشأن لقاح كورونا

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

انقطاع الإنترنت في مدينة الإنتاج الإعلامي.. وأحمد موسي: هل ده ينفع

معلومات خطيرة عن أول مريضة أصيبت بفيروس كوفيد في العالم.. صور

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

فيديو جراف.. حكاية نصّاب انتحل صفة ضابط شرطة 32 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو