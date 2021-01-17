التصرف الصحيح للتعامل مع تعليق دواسة الوقود من



وينصح البعض بضرورة استعمال الفرامل لإيقاف السيارة ، وهذه الطريقة تعد خطرا أيضا لأنها تؤدي إلى تلف المحرك فيما بعد .



ولكن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتبعها لحل هذه المشكلة هي القيام بوضع مبدل السرعة على وضع N ، بحيث يتم فصل دوران المحرك عن العجلات ، وعندها يمكنك الضغط على الفرامل والوقوف بالسيارة جانب الطريق .



أما بالنسبة للسيارات المانيوال فيتم وضع عصا الفتيس على وضع المور أو الضغط على دواسة الدبرياج ، وذلك لفصل دوران المحرك عن الحركة ، ثم بعد ذلك يقوم قائد السيارة بالضغط على الفرامل وبالتالي ستقوم بحل المشكلة دون ان تعرض المحرك إلى تلف أو تسبب أي ضرر في دواسة الوقود.





تعتبر أخطر المشاكل التي تواجه السائقين على الطريق هي تعليق دواسة الوقود ، كما أن الكثير من قائدي السيارات لا يعلمون الطريقة المثلى للتعامل مع دواسة الوقود عند تعليقها .كما ان بعض قائدي السيارات يقومون بإطفاء المحرك إذا علقت دواسة الوقود وهذا تصرف خاطئ ، ويؤدي إلى عواقب كبيرة ، ويستحيل عندها وقوف السيارة .