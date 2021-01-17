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سيارات

التصرف الصحيح للتعامل مع تعليق دواسة الوقود من

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 م
دواسة البنزين
دواسة البنزين
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أماني نوار
تعتبر أخطر المشاكل التي تواجه السائقين على الطريق هي تعليق دواسة الوقود ، كما أن الكثير من قائدي السيارات لا يعلمون الطريقة المثلى للتعامل مع دواسة الوقود عند تعليقها .

كما ان بعض قائدي السيارات يقومون بإطفاء المحرك إذا علقت دواسة الوقود وهذا تصرف خاطئ ، ويؤدي إلى عواقب كبيرة ، ويستحيل عندها وقوف السيارة .

وينصح البعض بضرورة استعمال الفرامل لإيقاف السيارة ، وهذه الطريقة تعد خطرا أيضا لأنها تؤدي إلى تلف المحرك فيما بعد .

ولكن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتبعها لحل هذه المشكلة هي القيام بوضع مبدل السرعة على وضع N ، بحيث يتم فصل دوران المحرك عن العجلات ، وعندها يمكنك الضغط على الفرامل والوقوف بالسيارة جانب الطريق .

أما بالنسبة للسيارات المانيوال فيتم وضع عصا الفتيس على وضع المور أو الضغط على دواسة الدبرياج ، وذلك لفصل دوران المحرك عن الحركة ، ثم بعد ذلك يقوم قائد السيارة بالضغط على الفرامل وبالتالي ستقوم بحل المشكلة دون ان تعرض المحرك إلى تلف أو تسبب أي ضرر في دواسة الوقود. 

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