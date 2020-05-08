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سيارات

أسباب تعطل دواسة الوقود

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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اماني نوار
تتعرض السيارة مع مرور الوقت إلى أعطال كثير من أهمها هي عدم استجابة دواسة الوقود عند الضغط عليها مما يضع صاحب السيارة في خطر كبير  وفي هذا التقرير  سنعرض بعض الأسباب التي تؤدي إلى توقف دواسة الوقود  خاصة أن هناك الكثير من مالكي السيارات خاصة السيدات يجعل أسباب بعض الأعطال.

1- في حال نفاد الوقود في الخزان  فيؤدي ذلك إلى عدم إمداد المحرك بالبنزين اللازم لعملية الاحتراق والسير فيؤدي ذلك إلى عدم استجابة دواسة الوقود.

2-عدم تغيير فلتر البنزين بشكل منتظم يؤدي إلى انسداده وتلفه وهو ما يضعف مرور البنزين من خزان الوقود إلى غرفة الاحتراق.

3- إذا تعرضت مضخة الوقود إلى الانسداد أو التلف، فلن تستطيع القيام بوظيفتها من ضخ الوقود من خزان الوقود للمحرك بانتظام، ما يؤدي لعدم استجابة دواسة البنزين، وقد يصل الأمر لتوقف السيارة بالكامل.

4-عدم تنظيف أو تغيير فلتر الهواء يؤدي إلى انسداده وتلفه ما يؤدي إلى دخول الهواء النقي لغرفة الاحتراق في المحرك.
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