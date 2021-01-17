فاتن الحلو في ضيافة نجوم على لايف غدا الإثنين

يستضيف برنامج نجوم علي لايف غدًا الاثنين في الـ6 مساء علي شاشة نايل لايف، سيدة السيرك الاولي وأشهر مدربات الأسود فاتن الحلو و الاعداد ولاء شعراوي والتقديم غادة صلاح الدين والاخراج شريف عبد الهادي.





وتتحدث خلاله سيدة السيرك لأول مرة عن مشوارها وعشقها لعالم السيرك الذي بدأ مع الطفولة والتحاقها بسيرك الحلو في عمر 9 سنوات، كما تتحدث عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها اثناء مشوارها في عالم الإبداع خاصة الازمات الأخيرة جراء أزمة كورونا.



