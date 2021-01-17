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في غير المستشفيات.. «الصحة» تكشف أماكن توزيع اللقاحات

الأحد 17/يناير/2021 - 10:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أسامة علي
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطنين سيتلقون لقاحات فيروس كورونا داخل مراكز مخصصة للقاحات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إى"، مراكز توزيع اللقاحات منتشرة فى 27 محافظة، وجارٍ زيادة أعداد هذه المراكز.

وأكد المتحدث باسم الصحة، أن الدولة حريصة على تعدد اللقاحات التى أثبتت فاعليتها عالميا.

وتابع خالد مجاهد "منتظرون لقاحات متتالية تأتى خلال أيام من لقاح سينو فارم"، مختتما "عندنا كمان لقاح استرازينيكا الموافقات بدأت الأسبوع الماضى وفور الانتهاء منها سيتم تدفعه".

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