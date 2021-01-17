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أخبار العالم

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدان مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، اعتقال السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني لدى وصوله إلى العاصمة موسكو. 

وقال مستشار بايدن في بيان له: "نطالب السلطات الروسية بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني فورا".

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الروسية نافالني، لدى وصوله إلى مطار موسكو عائدا من ألمانيا، وكان يتلقى العلاج، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي يعود للحقبة السوفيتية.

واستقل نافالني طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا" في ألمانيا، عائدا إلى روسيا، بالرغم من تأكيد السلطات الروسية أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى البلاد.

والأربعاء، أعلن المعارض الروسي أنه سيعود رغم تهديدات الاعتقال. وردا على إعلانه، أكدت خدمة السجون الروسية، الخميس، أنه سيواجه الاعتقال الفوري بمجرد عودته، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
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