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أخبار العالم

روسيا تبدأ عملية التطعيم الشامل لكل شعبها ضد كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:31 ص
حملات التطعيم تتوالي
حملات التطعيم تتوالي في العالم
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قسم الخارجي

أطلقت روسيا اليوم الإثنين عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد، تشمل الكبار والصغار من جميع الأعمار والوظائف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

بدأت عمليات التطعيم في روسيا يوم 10 ديسمبر عام 2020، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان. 


وفي 13 يناير الحالي، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بالانتقال إلى التطعيم الشامل.  

 أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي ترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوى، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد، وذلك اعتبارا من 18 يناير.

ووفقا لها، تم بحلول نهاية شهر يناير، تخصيص حوالي 2.1 مليون جرعة من اللقاح لطرحها للتداول الجماهيري.

وأكدت أن روسيا تملك الموارد الكافية، لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

قالت التقارير إن عملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح"إيبي فاك كورونا".

 

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