أرقام سلبية تحيط بـ عماد النحاس قبل مواجهة الإسماعيلي اليوم

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الإسماعيلية، في جولة مؤجلة ضمن الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري.





ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.





ويبحث الفريقان في مواجهة اليوم، عن الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط، لتحسين موقفهما في ترتيب جدول الدوري.