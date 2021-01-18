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رياضة

أرقام سلبية تحيط بـ عماد النحاس قبل مواجهة الإسماعيلي اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:56 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
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نانسي القاضي
يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الإسماعيلية، في جولة مؤجلة ضمن الأسبوع السادس من منافسات الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المقاولون في المركز الـ17 برصيد 4 نقاط.

ويبحث الفريقان في مواجهة اليوم، عن الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط، لتحسين موقفهما في ترتيب جدول الدوري.

ويخوض عماد النحاس مواجهة هامة أمام ناديه السابق الإسماعيلي للمرة الثامنة، وذلك خلال إدارته الفنية لـ 3 أندية هم أسوان والشرقية والمقاولون العرب، ولم يتقابلا أثناء توليه تدريب فريقى طنطا والرجاء المطروحى.

وقابل النحاس فريق الإسماعيلي في 7 مواجهات سابقة، وحقق فوز وحيد وتعادل مباراتين، وتلقى 4 هزائم.

” الدورى العام ” ..

مع أسوان
7 فبراير 2016 .. 1 / 1 بأسوان 

4 يوليو 2016 .. خسر 2 / صفر بالإسماعيلية

مع الشرقية
14 أبريل 2017 .. خسر 3 / صفر بالإسماعيلية

مع المقاولون العرب
2 يناير 2019 .. خسر 2 / 1 بالجبل الأخضر 
2 أبريل 2019 .. خسر 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس 
23 ديسمبر 2019 .. فاز 2 -0  بالجبل الأخضر
15 سبتمبر 2020 .. 1 / 1 بالإسماعيلية

ويذكر أن ” النحاس ” قد حصل مع الإسماعيلى على لقبى الدورى العام وكأس مصر فى بداية الألفية، وسجل بقميصه 16 هدفًا خلال 3 مسابقات مختلفة بواقع ” 11 هدفًا خلال مسابقة الدورى العام وهدفين فى كأس مصر و3 أهداف فى البطولات الأفريقية “.
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