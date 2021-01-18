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أخبار العالم

عُمان.. مرسوم سلطاني بتعيين عبدالله بن خميس الرئيسي رئيسا للأركان

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأثنين، أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، أصدر مرسومًا بتعيين اللواء عبد الله بن خميس الرئيسي رئيسًا لأركان الجيش. 

وقالت الوكالة في بيان لها: "مرسومان سلطانيان قضى الأول بتعيين الدكتور محمد بن ناصر بن  علي الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير".

وأضافت: "المرسوم الثاني تضمن ترقية العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويُعين  قائدًا للبحرية السلطانية العمانية وترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويُعين آمرًا لكلية  الدفاع الوطني".
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