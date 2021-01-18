آرسنال يواجه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. الليلة





ويحتل آرسنال مركزا متأخرا في جدول الدوري الإنجليزيـ حيث يتواجد في الـ11 برصيد 24 نقطة، بينما يأـس نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.





ويبحث آرسنال في المباراة عن فوزه الثامن هذا الموسم، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث خاض 18 مباراة حقق من ضمنهم 7 انتصارات، وتعادل 3، فيما تلقى 8 هزائم.





وفي سياق أخر، احتفى محمد النني، لاعب وسط الفريق، بمرور 5 أعوام على انتقاله إلى صفوف الجانرز.





وكتب النني عبر "تويتر": "مدفعجي دائما.. من دواعي سروري أن أتواجد هنا في آرسنال".

وكان النني قد حقق 3 ألقاب مع آرسنال، حيث توج بكأس الدرع الخيرية عامي 2018 و2021 بجانب كأس الاتحاد عام 2017.

وحمل النني شارة قيادة آرسنال وهو أول لاعب مصري وعربي يحظى بهذا الإنجاز.

وخاض الفرعون المصري، 109 مباريان بقميص آرسنال.

وقام آرسنال بإعارة النني إلى بشكتاش التركي الموسم الماضي، قبل أن يعود للجانرز مرة اخرى، ويشارك بانتظام تحت قيادة ميكيل آرتيتا المدير الفني.

يخوض فريق آرسنال الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد النني، مواجهة هامة عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، الليلة، في تمام العاشرة مساء، على ملعبه "الإمارات"، في ختام الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.