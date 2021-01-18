مدبولي: مشروعات بتكلفة 415 مليون دولار لتحويل مصر لمركز محورى لتداول الغاز والبترول

قال الدكتور مصطفى مبدولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحويل مصر لمركز محورى لتداول البترول والغاز وبلغت التكاليف الإجمالية لتلك المشروعات حوالى 415 مليون دولار، مشيرا إلى أنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته بمجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف، فضلا عن توقيع 26 إتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف .
وتابع أن قيمة الإستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل نحو 10.9 مليار دولار، لافتا إلى ان إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعي بلغ حوالى 4562 مليار قدم مكعب متوسط معدل نمو بلغ 28%.