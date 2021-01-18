مدبولي: مشروعات بتكلفة 415 مليون دولار لتحويل مصر لمركز محورى لتداول الغاز والبترول

قال الدكتور

مصطفى مبدولى

، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحويل مصر لمركز محورى لتداول البترول والغاز وبلغت التكاليف الإجمالية لتلك المشروعات حوالى 415 مليون دولار، مشيرا إلى أنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز.