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مدبولى: بحلول 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:48 ص
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، إنه فى ضوء الأثر الكلي  لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 63 مليون طن  من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .

وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ،  أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف  .

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات  فى مجال البحث والتنمية والتشغيل بلغت نحو 10.09 مليار دولار ، منوهًا إلى أنه بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعى  حوالى 4562 مليار قدم مكعب متوسط معدل نمو بلغ 28% .

وتابع أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة ، وتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.03 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها .

وأكد أنه تم توصيل الغاز  بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على  توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها .
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