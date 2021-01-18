مدبولى: بحلول 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .





وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف .





وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل بلغت نحو 10.09 مليار دولار ، منوهًا إلى أنه بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعى حوالى 4562 مليار قدم مكعب متوسط معدل نمو بلغ 28% .





وتابع أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة ، وتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.03 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها .





وأكد أنه تم توصيل الغاز بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها .