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برلمان

رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة لا تألوا جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:48 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته أمام مجلس النواب، التهنئة لأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب المصري بالتنسيق مع الحكومة.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة لا تألوا جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة.

وقال مصطفى مدبولي: نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالي يضم خبرات من خيرة أطياف الشعب، فضلا عن نسبة متميز من المرأة والشباب وأصحاب الخبرات في كافة المجالات.

كما توجه بالشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حسن التنسيق والتعاون في فترة دقيقة من عمر الوطن.


وتابع مدبولي: قمت منذ عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة وكان التكليف الأساسي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا الالتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقا لرؤية مصر 2030، والتي كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة التزمت كذلك المطالب الجماهيرية، انطلاقا من برنامج الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق"، مؤكدا أنه في إطار الشفافية وإطلاع الشعب على كل التفاصيل، تم تقديم 3 تقارير لمجلس النواب بشأن عمل الحكومة، ضمت عددا من المحاور الأساسية.
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