استفاد منها 10 ملايين مواطن.. مدبولي: نفذنا 218 مشروع صرف صحي بالقرى بتكلفة 10 مليارات جنيه

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة فيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، تنفيذ 75 مشروعا بطاقة وصلت الي مليون و750 الف متر معب يوميا، بطول شبكات 1200 كليو وذلك خلال عامين فقط، بينما مشروعات الصرف الصحي وصل عددها الي 98 مشروعا بطاقة 1.8 مليون متر مكعب، وبطول شبكات تصل الي 2624 كيلو .





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، أنه تم تنفيذ 218 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 2240 كيلو متر، وبلغ عدد المستفيدين 10 ملايين مواطن، بتكلفة حوالي 10 مليار جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي ما يعادل 16 مليون مواطن، باجمالي 15 مليار جنيه.





واوضح أن الحكومة آثرت على العمل بأقصى جهد وفى اسرع وقت للدخول فى مرحلة تمكين كل فئات الشعب للاستفادة من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى وذلك من خلال برنامج وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق،موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب الموقر فى هذا الصدد وكان اخرها فى نوفمبر 2020 لاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.





وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى مثل اطر عمل لكل حكومة حالية او قادمة، حيث أن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وبدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين.