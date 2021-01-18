ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب كورونا.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بدون حضور شعبي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:08 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد الغطاس المجيد مساء اليوم من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية. 

وقال القس بولس حليم - في تصريح لموقع صدى البلد - إن القداس سوف يقام بدون حضور شعبي نظرا للاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 


وأضاف أن قداس عيد الغطاس سوف يقام برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني وحضور عدد محدود من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، لافتا إلى انه سيتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية القبطية وقناة المركز الإعلامي للكنيسة coc والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 


تصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، صوما من الدرجة الأولى، حيث يمتنع فيه الأقباط عن تناول اى أطعمة او مشروبات لفترة من الوقت، ولا يتم تناول اى أطعمة حيوانية او أسماك، وهو ما يعرف باسم "برامون الغطاس"، وهى بمعنى "استعداد".

فيما تقام في المساء صلوات عيد الغطاس المجيد والذى يعد تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس "يوحنا المعمدان" ، وتتضمن الصلوات التى تقام في جميع الكنائس والأديرة في مصر وبلاد المهجر ما يُعرف بـ"صلاة اللقان"، وهى صلوات تتم على المياه في 3 مناسبات خلال العام وهى "خميس العهد، وعيد الرسل وهو تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس، وعيد الغطاس".

وصوم البرامون  وهو الصوم الذي يسبق عيد الميلاد أو عيد الغطاس وهو صوم من الدرجة الأولى أي طقسه طقس الصوم الكبير لا يسمح فيه بأكل السمك ويجب أن يصام انقطاع، اما مدة صوم البرامون فهى لا تقل عن يوم واحد ولا تزيد عن 3 أيام، وهذا الأمر يتوقف على اليوم الذى سيحل فيه العيد وفي اى يوم من أيام الأسبوع.  

فإذا جاء عيد الميلاد أو عيد الغطاس في أي يوم من أيام الأسبوع ما عدا الأحد والاثنين يكون البرامون يوم واحد فقط، وإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومان الجمعة و السبت، لأن السبت لا يصام انقطاع فيصبح البرامون يومين يوم الجمعة (يصام انقطاع ) و يوم السبت يصام و لكن ليس انقطاع فيه .

اما إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لأن السبت و الأحد لا يصاما انقطاع، وفي يومي السبت و الأحد بالرغم من عدم الصوم فيهما انقطاع لكنه لا يؤكل فيهما سمك أيضًا، وعيد الغطاس المجيد هذه السنة يحل في يوم الثلاثاء، فيكون البرامون لمدة يوم واحد فقط وهو الاثنين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم لمدة 43 يوما تنتهي بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يلقي محاضرة في مادة "العهد الجديد" لطلاب الإكليريكية بالبحيرة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم لمدة 43 يوما تنتهي بعيد الميلاد

الكنيسة الأرثوذكسية تصوم البرمون استعدادا لاستقبال عيد الغطاس.. غدا

ترشيحاتنا

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

التحقيق مع شخصين حاولا إحراق ملهى ليلي بـ مولوتوف في العجوزة

أول تعليق من برشلونة على طرد ميسي أمام أتلتيكو بلباو في نهائي كأس السوبر

فى عيد ميلاده.. تعرف على دولة منحت لطفي بوشناق جواز سفر دبلوماسي

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

أرقام مبشرة| مدبولي أمام البرلمان: مليون وحدة سكنية في 5 سنوات.. تفاصيل

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور