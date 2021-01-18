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أخبار البلد

لنقل 6020 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 47 رحلة دولية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الاثنين، 47 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 6020 راكبا ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إنه تقرر تشغيل رحلات اليوم، إلى كل من بيروت، جدة.المدينة المنورة، بغداد، الرياض، لاجوس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، الدوحه، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل،مسقط، جوبا، اكرا و 6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6020 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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