إير كايرو تسير رحلات جديدة إلى الدنمارك والنرويج والسويد

تبدأ شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إعتبارا من 21 فبراير القادم، فى تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين كل من الغردقة وشرم الشيخ فى مصر وكوبنهاجن و بيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل الى أوسلو بالنرويج و ستوكهولم بالسويد إعتبارا من نهاية مارس 2021 .





وتأتى هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصر للطيران من خلال إتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين و الذى يتيح لركاب وعملاء مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة و شرم الشيخ و الغردقة فى تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع الى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.





وعلى صعيد الأسواق الجديدة تستعد آيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ و طشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة و طشقند إعتبارا من منتصف مايو 2021 .





وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع سرعة إستعادة التشغيل الى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو فى ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية و بيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية و المنتجعات السياحية و الصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.



