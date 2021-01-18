ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إير كايرو تسير رحلات جديدة إلى الدنمارك والنرويج والسويد

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تبدأ شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إعتبارا من 21 فبراير القادم، فى تسيير 4 رحلات أسبوعيا  بين كل من الغردقة وشرم الشيخ فى مصر وكوبنهاجن و بيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل الى أوسلو بالنرويج و ستوكهولم بالسويد إعتبارا من نهاية مارس 2021 .

وتأتى هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصر للطيران من خلال إتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين و الذى يتيح لركاب وعملاء  مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة و شرم الشيخ و الغردقة فى تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع الى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

وعلى صعيد الأسواق الجديدة تستعد آيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ و طشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة و طشقند إعتبارا من منتصف مايو 2021 .

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع  سرعة إستعادة التشغيل الى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو فى ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية و بيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية و المنتجعات السياحية و الصناعات والخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

تجدر الإشارة الى أن آيركايرو قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet فى شهر نوفمبر 2020 ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز فى نهاية فبراير 2021  من مصنع شركة آيرباص فى هامبورج بالإضافة الى انصمام ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز فى مايو و نوفمبر 2021 ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول الى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إيركايرو تسير رحلات إضافية من دول أوروبا إلى المطارات السياحية

آير كايرو تضم طائرة جديدة من طراز A320Neo لأسطولها الجوي.. صور

آير كايرو تدشن خطا جديدا بين شرم الشيخ وطشقند في أوزبكستان

لتوسيع نطاق الخطوط.. تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران واير كايرو

بعد 9 أشهر توقف بسبب كورونا.. وصول أول رحلة سياحية من المانيا غدا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من مدن ألمانيا بعد أزمة توقف كورونا

ترشيحاتنا

120 جنيها حصيلة المجوهرات المسروقة وهكذا تم القبض عليهم.. معلومات لا تعرفها عن عصابة ريا وسكينة

من ثكنة عسكرية للجنود الإنجليز لأشهر سوق.. قصة حلقة السمك بالأنفوشي

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية