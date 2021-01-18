خالد صلاح: نحتاج إلى قرار شجاع لمراجعة كتب التراث بقراءة جديدة تناسب العصر

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، إن معركة الوعي لا يمكن الانتصار فيها بعدد وثقافة الدعاة فقط، ولكن المعركة أيضا مع تراثنا من الكتب وتفسيرها بما يناسب العصر، مؤكدًا أن الكتب والمراجع مليئة بأفكار قد تقود هذه الجماعات للتطرف، ومن المؤسف أن هناك مفاهيم وأفكار وفتاوى موجودة في الكتب ولم تصنف في زمانها مثل فتوى التترس، مطالبا بالتجديد للكتب التي لها علاقة مباشرة ويتعامل معها جماعات التطرف.





وأضاف خالد صلاح، خلال فعاليات إستراتيجية بناء الوعى 2021م، التي تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجيل الحالي شاهد على ظلم جماعات التطرف، وضمان استمرار معركة الوعى لا بد من صدور قرار شجاع بمراجعة كثير من كتب التراث ولكن للأسف هناك فريق من بيننا يقف حائلا بين ذلك، فنحن في حاجة إلى قراءة جديدة تناسب عصرنا، مشيدًا بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في ذلك الأمر.

ويحاضر في الندوة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة الدستور، وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات، وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.