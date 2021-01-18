يسبب الاختناق .. طعام احذري تقديمه لطفلك دون سن الرابعة

يعد الفشار هو وجبة خفيفة مفضلة للعديد من الأطفال والبالغين ، كما أن قوامه المقرمش ونكهاته المتنوعة مثالية لأي مناسبة تقريبًا. يقدم بعض الآباء الفشار لأطفالهم الصغار ، بينما يتغاضى الآخرون ببساطة عن اللحظة التي يضع فيها ابنهم نواة في أفواههم. في حين أن هذه الوجبة الخفيفة قد تبدو بريئة ، إلا أنها قد تعرض الأطفال دون سن الرابعة لخطر كبير.
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إليك وفقا لموقع برايت سايد لماذا يوصي أطباء الأطفال بشدة بعدم إعطاء الفشار (وبعض الأطعمة الأخرى) للأطفال الصغار.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن بسهولة تشتيت انتباه الأطفال الصغار بسبب الأشياء التي تدور حولهم ، مما يزيد أيضًا من خطر الاختناق. لهذا يجب دائمًا مساعدة الأطفال الصغار والأطفال الصغار عند تناول الطعام. يمكن أن يؤدي المشي أو الجري أو الضحك أو التحدث أثناء تناول الطعام ، وكذلك تناول الطعام بسرعة كبيرة ، إلى الاختناق.
على الجانب الاخر لسوء الحظ ، ليس الفشار هو الطعام الوحيد الذي يمثل خطر الاختناق للأطفال الصغار. وفقًا لأطباء الأطفال ، بصرف النظر عن الفشار ، لا ينبغي إعطاء الأطعمة التالية للأطفال الصغار:
نقانق
الحلوى الصلبة
المكسرات والبذور
الجزر الخام
تفاح
عنب كامل
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إليك وفقا لموقع برايت سايد لماذا يوصي أطباء الأطفال بشدة بعدم إعطاء الفشار (وبعض الأطعمة الأخرى) للأطفال الصغار.
لماذا عمر 4 سنوات بالغ الأهمية؟
وفقًا للخبراء ، يكون الأطفال أكثر عرضة للاختناق حتى يبلغوا سن الرابعة. فقط في سن الرابعة يكون الأطفال قادرين تمامًا على مضغ الطعام الذي يأكلونه بطريقة مناسبة. يحدث هذا لأنه ، في هذا العمر ، تندلع أضراسهم وتكون مهاراتهم في المضغ جيدة بما يكفي لتقسيم الطعام إلى قطع أصغر من أجل البلع.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن بسهولة تشتيت انتباه الأطفال الصغار بسبب الأشياء التي تدور حولهم ، مما يزيد أيضًا من خطر الاختناق. لهذا يجب دائمًا مساعدة الأطفال الصغار والأطفال الصغار عند تناول الطعام. يمكن أن يؤدي المشي أو الجري أو الضحك أو التحدث أثناء تناول الطعام ، وكذلك تناول الطعام بسرعة كبيرة ، إلى الاختناق.
على الجانب الاخر لسوء الحظ ، ليس الفشار هو الطعام الوحيد الذي يمثل خطر الاختناق للأطفال الصغار. وفقًا لأطباء الأطفال ، بصرف النظر عن الفشار ، لا ينبغي إعطاء الأطعمة التالية للأطفال الصغار:
نقانق
الحلوى الصلبة
المكسرات والبذور
الجزر الخام
تفاح
عنب كامل
زبدة الفول السوداني
في النهاية إذا لم تكن متأكدًا من الأطعمة التي يمكنك تقديمها لطفلك في سن معينة ، فيجب عليك التحدث إلى طبيب أطفال مؤهل يمكنه أن يقدم لك جميع الإرشادات اللازمة.