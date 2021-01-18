يسبب الاختناق .. طعام احذري تقديمه لطفلك دون سن الرابعة

لماذا عمر 4 سنوات بالغ الأهمية؟





زبدة الفول السوداني





في النهاية إذا لم تكن متأكدًا من الأطعمة التي يمكنك تقديمها لطفلك في سن معينة ، فيجب عليك التحدث إلى طبيب أطفال مؤهل يمكنه أن يقدم لك جميع الإرشادات اللازمة.