بالأرقام .. ماذا حققت الحكومة الحالية في منظومة التعليم حتى الآن؟

حققت الدولة المصرية العديد من الانجازات للنهوض بملف التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي في مصر ، خلال السنوات الاخيرة .









فوفقا للبيان الذي ألقاه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمجلس النواب ، شهد ملف التعليم قبل الجامعي تحقيق الانجازات الاتية :





- تم توفير مليون و 350 ألف جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة في إطار خطة ادخال التكنولوجيا في التعليم

- تم تفعيل العديد من المنصات الالكترونية وتوفير مصادر متعددة لـ التعلم عن بعد

- تم انشاء واحلال وتجديد أكثر 26 ألف فصل على مستوى الجمهورية

- تم انشاء وتشغيل 9 مدارس للنيل

- تم انشاء41 مدرسة مصرية يابانية منها 6 مدارس دخلت في 2019/2020

- تم انشاء وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لطلاب التعليم الفني

- تم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المزدوج

- تم انشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل المزارع





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وعلى مستوى التعليم الجامعي .. أعلن رئيس الوزراء الانجازات التالية :

- صدر قرارات بانشاء 3 جامعات حكومية جديدة في الوادي الجديد ومطروح والاقصر وباقي جامعة البحر الاحمر قريبا

-خلال العام الحالي سيكون في كل محافظة جامعة حكومية واحدة على الاقل

- صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة ، بالاضافة لـ انشاء 60 كلية جديدة بالجامعات الخاصة بالمحافظات منها 45 كلية جديدة في العام 2019/2020

- تم مواكبة كل التخصصات الجديدة التي بدأت تظهر في العالم مثل مجالات التكنولوجيا الحيوية ، العلاج الطبيعي ، الهندسة وادارة الاعمال ، والطب بكل التقنيات الجديدة





-التوسع في الجامعات الاهلية بإنشاء 4 جامعات اهلية جديدة تضم 50 كلية جديدة (وهي جامعة الملك سلمان ، وجامعة الجلالة ، وجامعة العلمين الجديدة ، وجامعة المنصورة الجديدة ) وذلك لتحقيق المنافسة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة من خلال الشراكة مع جامعات دولية





-انشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة لاستكمال منظومة التعليم الفني (القاهرة الجديدة ، وبني سويف ، و قويسنا ) وجاري التوسع لكي يكون لدينا جامعة تكنولوجية واحدة في كل محافظة خلال ال3 سنوات القادمة



