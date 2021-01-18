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تعليم

بالأرقام .. ماذا حققت الحكومة الحالية في منظومة التعليم حتى الآن؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
حققت الدولة المصرية العديد من الانجازات للنهوض بملف التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي في مصر ، خلال السنوات الاخيرة .


فوفقا للبيان الذي ألقاه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمجلس النواب ، شهد ملف التعليم قبل الجامعي تحقيق الانجازات الاتية :

- تم توفير مليون و 350 ألف جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة في إطار خطة ادخال التكنولوجيا في التعليم 
- تم تفعيل العديد من المنصات الالكترونية وتوفير مصادر متعددة لـ التعلم عن بعد
- تم انشاء واحلال وتجديد أكثر 26 ألف فصل على مستوى الجمهورية
- تم انشاء وتشغيل 9 مدارس للنيل
- تم انشاء41 مدرسة مصرية يابانية منها 6 مدارس دخلت في 2019/2020
- تم انشاء وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لطلاب التعليم الفني
- تم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم والتدريب المزدوج
- تم انشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل المزارع


وعلى مستوى التعليم الجامعي .. أعلن رئيس الوزراء الانجازات التالية :
- صدر قرارات بانشاء 3 جامعات حكومية جديدة في الوادي الجديد ومطروح والاقصر وباقي جامعة البحر الاحمر قريبا
-خلال العام الحالي سيكون في كل محافظة جامعة حكومية واحدة على الاقل
- صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة ، بالاضافة لـ انشاء 60 كلية جديدة بالجامعات الخاصة بالمحافظات منها 45 كلية جديدة في العام 2019/2020
- تم مواكبة كل التخصصات الجديدة التي بدأت تظهر في العالم مثل مجالات التكنولوجيا الحيوية ، العلاج الطبيعي ، الهندسة وادارة الاعمال ، والطب بكل التقنيات الجديدة

-التوسع في الجامعات الاهلية بإنشاء 4 جامعات اهلية جديدة تضم 50 كلية جديدة (وهي جامعة الملك سلمان ، وجامعة الجلالة ، وجامعة العلمين الجديدة ، وجامعة المنصورة الجديدة ) وذلك لتحقيق المنافسة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة من خلال الشراكة مع جامعات دولية

-انشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة لاستكمال منظومة التعليم الفني (القاهرة الجديدة ، وبني سويف ، و قويسنا ) وجاري التوسع لكي يكون لدينا جامعة تكنولوجية واحدة في كل محافظة خلال ال3 سنوات القادمة 

- تم البدء في تنفيذ 15 جامعة اهلية جديدة على مستوى الجمهورية لتشغيلها في المرحلة القادمة
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