وكيل محلية البرلمان: الرئيس بينزل الشارع ويتابع المشروعات على أرض الواقع

أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الشديد علي متابعة تنفيذ كافة المشروعات عى أرض الواقع بنفسه، بقوله : "الرئيس بينزل الشارع ويتابع علي الأرض المشروعات .. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه".





وأكد الحسيني، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتًا إلي الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله: "تعظيم الموارد عايزة قدرات معينة، للأسف مش عارفين نعظمها علي الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة".





وقال الحسيني، إن أبرز الملفات التي تحدثها عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقدًا التعامل مع ملف المواقف بقوله : " عامل استجواب في المواقف فقط".





وأضاف الحسيني، ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح في تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب "صنايعية علي الأرض".





وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال: "خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب (أملاك الدولة)، وعوائد التصالح في مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".