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أخبار العالم

ليبيا.. السراج يستحدث جهازا أمنيا جديدا ويعين رئيسا له

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:23 م
السراج يستحدث جهازا
السراج يستحدث جهازا أمنيا جديدا ويعين رئيسا له
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فايز السراج، قام باستحداث جهازا أمنيا جديدا.

ووفقا لشبكة "الحدث"، قام  السراج بتعين عبدالغني الككلي على رأس الجهاز الأمني المستحدث في طرابلس.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، شكل رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، جهازًا أمنيا موازيًا لوزارة الداخلية في حكومته، بقيادة شخص متهم بالتطرف.

وفصل فايز السراج ميليشيا "الردع" عن وزارة الداخلية لتصبح جهازا تابعا له. كما أصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كارة، ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.

ونص القرار حينها على أن يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.
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