ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النمسا: اعتماد لقاح "أسترازينكا" أول فبراير المقبل.. وعجز بنسبة 20% في لقاح "فايزر"

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس إن الموافقة الأوروبية على لقاح (أسترا زينكا) البريطاني ستتم في أوائل فبراير المقبل.
وأضاف كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/ - "حدث تأخير في تسليم شحنات لقاح (فايزر-بيونتك)، مما أدى إلى تباطؤ عملية التطعيم بنحو 20%، حيث أن النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على سرعة اعتماد لقاح (استرازينكا) في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أن بلاده تعمل مع الدانمارك واليونان لضمان موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على لقاح (استرازينكا) بشكل سريع وغير بيروقراطي، حيث أن هذا اللقاح يمكن أن يوفر مليوني جرعة تطعيم للنمسا في الربع الأول من العام الجاري.
ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يسرع بشكل كبير نجاح التطعيمات في النمسا، مشددا على ضرورة عدم تأخر أوروبا في عملية التطعيم، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بمرونة مع اختناق عملية تسليم لقاح شركة (فايزر-بيونتك)، ولكن هذا لا يمنع من وجود علاقة عمل جيدة وتعاون مستمر مع شركة (فايزر)، متابعا "تم اكتشاف أحدث طفرة للفيروس في البرازيل وهي تدعو إلى بعض القلق".
وأعلن كورتس أنه سيتم عقد مؤتمر بالفيديو يوم الخميس المقبل مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، لمواصلة تنسيق جهود مكافحة وباء كورونا وتحديد سياسات التطعيم.


Advertisements
Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية