ناقشت أهم المشكلات وتطوير الخدمات.. سفيرة مصر في أوزبكستان تلتقي ممثلين عن أبناء الجالية

التقت السفيرة أميرة فهمى سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند مع بعض أبناء الجالية المصرية فى أوزبكستان خلال حفل نظمته فى دار سكن السفيرة فى طشقند، وذلك بحضور كل أعضاء السفارة المصرية.





وتناول اللقاء المشكلات التى تواجهها الجالية ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التى يقدمها القسم القنصلى بالسفارة، والانشطة التى يقوم بها اتحاد المصريين فى أوزبكستان، فضلًا عن تطلع الجالية لإعادة فتح المركز الثقافى المصرى فى طشقند.





وأكدت السفيرة على استعداد السفارة الدائم للمساعدة فى تذليل العقبات التى قد يواجهونها لكون رعاية مصالح المصريين فى الخارج على رأس أولويات وزارة الخارجية.





ونوهت من ناحية أخرى إلى الدور المهم للمصريين فى الخارج لنقل صورة إيجابية ومشرفة عن مصر من خلال تفاعلهم مع المجتمع الأوزبكي، حيث إن كل مواطن مصرى هو سفير لبلاده كلٌ فى موقعه، مؤكدة قدم وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان.



