ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ناقشت أهم المشكلات وتطوير الخدمات.. سفيرة مصر في أوزبكستان تلتقي ممثلين عن أبناء الجالية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:49 م
السفيرة وأعضاء السفارة
السفيرة وأعضاء السفارة يتوسطون مجموعة من أبناء الجالية
Advertisements
محمد وديع
التقت السفيرة أميرة فهمى سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند مع بعض أبناء الجالية المصرية فى أوزبكستان خلال حفل نظمته فى دار سكن السفيرة فى طشقند، وذلك بحضور كل أعضاء السفارة المصرية.

وتناول اللقاء المشكلات التى تواجهها الجالية ومقترحاتهم لتطوير الخدمات التى يقدمها القسم القنصلى بالسفارة، والانشطة التى يقوم بها اتحاد المصريين فى أوزبكستان، فضلًا عن تطلع الجالية لإعادة فتح المركز الثقافى المصرى فى طشقند.

وأكدت السفيرة على استعداد السفارة الدائم للمساعدة فى تذليل العقبات التى قد يواجهونها لكون رعاية مصالح المصريين فى الخارج على رأس أولويات وزارة الخارجية. 

ونوهت من ناحية أخرى إلى الدور المهم للمصريين فى الخارج لنقل صورة إيجابية ومشرفة عن مصر من خلال تفاعلهم مع المجتمع الأوزبكي، حيث إن كل مواطن مصرى هو سفير لبلاده كلٌ فى موقعه، مؤكدة قدم وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان.

وأشاد أعضاء الجالية بأداء أعضاء السفارة وتفاعلهم مع الجالية لا سيما خلال فترة الإغلاق التام فى أوزبكستان العام الماضى.
Advertisements
Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية