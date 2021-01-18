صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

واستنتج الباحثون ذلك بعد إجراء اختبار معمل على مجموعة من الفئران، قاموا بتقسيم الفئران في المختبر إلى ثلاث مجموعات منفصلة - مجموعة تحكم ، ومجموعة بها فئران ذات حاسة شم معطلة مؤقتًا ومجموعة ذات قدرة شم فائقة، وتم إطعامهم جميعًا بنظام غذائي عالي الدهون لفترة زمنية محددة.





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ولوحظ أن الفئران التي لا تستطيع شم الطعام بالكاد اكتسبت أي وزن مقارنة بالفئران ذات حاسة الشم الفائقة - على الرغم من تغذيتها بنفس النظام الغذائي بالضبط.



