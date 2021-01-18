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مرأة

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:59 م
دراسة حديثة: شم رائحة
دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة، أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فإن مجرد استنشاق الطعام قبل تناول الطعام قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وتشير الدراسة التي نُشرت في مجلة Cell Metabolism إلى أن حاسة الشم في أجسامنا قد تكون مرتبطة بعملية تخزين أو حرق الدهون في الجسم.

واستنتج الباحثون ذلك بعد إجراء اختبار معمل على مجموعة من الفئران، قاموا بتقسيم الفئران في المختبر إلى ثلاث مجموعات منفصلة - مجموعة تحكم ، ومجموعة بها فئران ذات حاسة شم معطلة مؤقتًا ومجموعة ذات قدرة شم فائقة، وتم إطعامهم جميعًا بنظام غذائي عالي الدهون لفترة زمنية محددة. 

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ولوحظ أن الفئران التي لا تستطيع شم الطعام بالكاد اكتسبت أي وزن مقارنة بالفئران ذات حاسة الشم الفائقة - على الرغم من تغذيتها بنفس النظام الغذائي بالضبط. 

فالرغبة في تناول طعام معين مرتبطة بالجوع العاطفي، يمكن لرائحة الطعام اللذيذ أن تزيد من شغفنا وتجذبك لتناول الطعام حتى عندما لم تخطط لتناوله في البداية. غالبًا ما ينحرف هذا الأشخاص عن هدفهم وينتهي بهم الأمر إلى الانغماس في علاجات غير صحية أو الإفراط في تناول الطعام.
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