تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات









أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (17740) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17536) شخصا، و(204) أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (618) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.





كما تم ضبط (224) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1255) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.