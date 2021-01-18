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حوادث

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:17 م
اجهزة وزارة الداخلية
اجهزة وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (17740) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17536) شخصا، و(204) أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (618) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط (224) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1255) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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