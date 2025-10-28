القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ

روي المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، كواليس زيارة رئيس الوزراء لافتتاح مشروع تطوير سوق العتبة، قائلا: إن المشروع ممتاز وجميل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن محافظ القاهرة وجه لجميع رؤوساء الأحياء بضبط التكاتك المخالفة التي تسير فى الشوارع والميادين الرئيسية، وعمل لها خطوط بعيد عنها، وتم البدء بالفعل اليوم ضبط هذا الأمر.

وتابع: “موضوع الإسكوتر أنتشر فجأة وهناك خطورة به على الشباب والأطفال، وأمر المحافظ اليوم بكل محل تؤجره للأطفال يتم غلقها ويتم مصادرة الأسكوتر وهو فى الشارع، وتم ضبط عدد أتنين أسكوتر وغلق أثنين محل”.