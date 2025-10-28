الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بحث وزير الخارجية الكرواتي، جوردان رادمان، مع السفيرة رانية البنا، سفيرة مصر لدى كرواتيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، لاسيما عقب الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مصر في فبراير الماضي، والزيارة المقررة للرئيس الكرواتي ميلانوفيتش إلى مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



ونقلت السفيرة رانية البنا، خلال اللقاء، تحيات وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي إلى وزير الخارجية الكرواتي، حيث أكد رادمان من جانبه تطلعه إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تعزيز أطر وآليات التعاون والتشاور السياسي بين البلدين.



وأكد الجانبان أهمية استغلال الزخم السياسي للعلاقات المتميزة لدفع معدلات التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما بعد انطلاق منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي في فبراير 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.



وأشاد وزير الخارجية الكرواتي بالدور المصري في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالجهود الدبلوماسية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبالنتائج الإيجابية لمؤتمر السلام في شرم الشيخ.



وفي السياق، أطلعت السفيرة رانية البنا، وزير الخارجية الكرواتي على التحضيرات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة بمشاركة الشركاء الدوليين.