الدولار يرتفع قرشين في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ بمعدل قرشين اثنين منذ السبت الماضي؛ على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.





وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.





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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه في بنوك " الأهلي المتحد، القاهرة،عودة".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر".





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه لبيع في بنوك " الاسكندرية، سايب، الاستثمار العربي، التجاري وفا إيجيبت، HSBC، كريدي أجريكول".







بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد،التجاري الدوليCIB، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، البركة، التنمية الصناعية، العربي الافريقي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري"







بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "العربي، أبوظبي الأول ، المصرف العربي الدولي، ABC ".





وجاء أعلي سعر لـ الدولار في بنك فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع و البنك الزراعي المصري حو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.