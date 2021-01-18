خالد عكاشة يكشف سر زيارة الرئيس للأردن في هذا التوقيت

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حققت نقلة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة باستكمال الاستحقاق الدستوري المكون من مجلس الشورى ومجلس النواب؛ موضحا أن المصريين يتطلعون إلى مستوى برلماني ورقابي عالي.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، قائلا: «أعتقد أن غرفة مجلس الشيوخ سوف يكون لها أهمية في الرقابة ومساعدة المواطنين»؛ منوها إلى أن المركز الذي يترأسه إنشاء غرفة لمتابعة المجلسي لتلبية طموحات المصريين.





وعلى جانب آخر تحدث عن زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن: « لقاء القادة اليوم بين الرئيس السيسي وملك الأردن لمتابعة قضية العرب الرئيسية وهي قضية فلسطين»؛ موضحا أن تلك القضية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها.





وأشار إلى أنه منذ عام 2014 تعمل مصر بشكل مكثف على القضية الفلسطينية للوصول الي وصل مستقر للقضية الفلسطينية يستند على الشرعية .





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك الأردني تبحث السلام في الشرق الأوسط.





وغادر مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقة إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن والحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".









وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.



