ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. 6 تعليمات جديدة من محافظة الإسكندرية للمواطنين

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:11 م
طقس سيء
طقس سيء
Advertisements
أحمد بسيوني
رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط المطار متوسطة الي غزيرة. 

يأتي هذا بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط. 

اِقرأ أيضًا:

وطالبت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر ‏واتّباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 

عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توقعات بسقوط الأمطار .. 6 تعليمات هامة من محافظة الإسكندرية للمواطنين

مع توقعات الأمطار اليوم.. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على شرق وغرب الإسكندرية

8 ساعات شتاء متواصل.. استمرار هطول الأمطار بغزارة فى الإسكندرية.. شاهد

استمرار سوء الأحوال الجوية.. الإسكندرية تناشد المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى

رغم الأمطار.. ميناء الإسكندرية: حركة الشحن والتفريغ طبيعية

ترشيحاتنا

بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد.. فيديو

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

عجز.. لاعب بيلباو المتسبب في طرد ميسي يكشف سبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد البارسا

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟