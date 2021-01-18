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رياضة

طائرة رجال سموحة تفوز على طنطا بدوري المحترفين

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:26 م
طائرة رجال سموحه
طائرة رجال سموحه
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حسام الحارتي
واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بسموحة مسيرة انتصاراته بالفوز على ضيفه طنطا بنتيجة 1/3 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة بنادي سموحة، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.

ويحل الفريق ضيفا على نادى الاتحاد السكندرى، فى مبارته المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة القادم.

يضم فريق سموحة اللاعبين:
أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.

يضم الجهاز الفنى للفريق:
الكابتن طارق الزفتاوي مدير فنى، الكابتن مصطفي القاضى مدرب عام، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، الكابتن رجب عبد النبي دير ادارى، إبراهيم جمعة اخصائي تأهيل، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.

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