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أخبار العالم

من داخل حي شعبي.. رئيس تونس يعلق على التظاهرات العنيفة ويحذر الشباب

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حق الشعب التونسي في العمل والحرية، في معرض تعليقه على التظاهرات العنيفة التي تندلع في البلاد.

وحذر سعيد الشعب التوسي وبخاصة الشباب من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي وفقرهم وبؤسهم، وبث الفوضى وليس إلى تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد أمام مجموعة من سكان أحد الأحياء الشعبية في تونس الذي زاره الرئيس التونسي بينما تشهد عدة محافظات "أعمال شغب ليلية" وفقا لوصف وزارة الداخلية التونسية.

ودعا سعيد الشباب التونسي إلى "ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته" مؤكدا حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية.

وشدد الرئيس التونسي على أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد عدة مناطق تونسية اشتباكات ليلية بين وحدات الأمن وعدد من المتظاهرين وأغلبهم من فئة الشباب.
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