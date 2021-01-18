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وزيرا التعليم والإعلام أمام البرلمان خلال 48 ساعة.. السجيني يكشف كواليس جلسة رئيس الحكومة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:41 م
احمد السجيني
احمد السجيني
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هاني حسين
علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، على تقديم مصطفى مدبولي، كشف حساب الحكومة أمام البرلمان قائلًا إن "رئيس الحكومة أدلى بيانه وانصرف، ثم تحدث وزير التنمية المحلية عن كل القطاعات التي تخص مجاله وتم التعقيب من أعضاء مجلس النواب على كلام الوزير، ورئيس مجلس النواب أحال بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية".

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن وزير التموين ألقى كلمة أمام المجلس ثم عقب النواب، مشيدًا بأن "ما شهدناه اليوم ممارسة ديمقراطية بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

وتابع أحمد السجيني "تحدثت عن أهمية التفاعل الحقيقي بما يحقق الساحل للمواطن والدولة".

وأضاف السجيني "بيان اللجنة العامة لمجلس النواب تحدث عن السلبيات والقصور في أداء الحكومة  وكل وزير سوف يتحدث في مجاله أمام مجلس النواب".

وأكمل احمد السجيني "خلال الـ 48 ساعة  سوف يلقي كل من وزير الإعلام والتعليم العالي ووزير التربية والتعليم كلمات أمام مجلس النواب".

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