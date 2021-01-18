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توك شو

وكيل البرلمان: أحلنا قوانين للجان المجلس النوعية لمناقشتها.. وبيان رئيس الوزراء متميز

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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قسم التوك شو
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن وجود بيان لرئيس الوزراء عن أداء الحكومة أمر كبير وإنجاز، لا سيما بعد أيام قليلة من انعقاد البرلمان.

وأضاف أحمد سعد الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، وكريمة عوض، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "البيان كان متميزا، ولم تتم مناقشته بين النواب في الجلسة العامة، وأحيل إلى كافة اللجان النوعية، أما بيان الوزراء، أبدى النواب بعض الملاحظات عليه، وستعود تقارير اللجان بعد المناقشة إلى البرلمان".

وتابع أحمد سعد الدين "ليس هناك أولويات، وكل الوزراء سيحضرون، وكل وزير سيلقى بيان عن وزارته، وستتم دراسة البيان في اللجان النوعية، ثم تعرض الملاحظات على الجلسة العامة".

وأبدى "أمله في أن يكون البرلمان هذه المرة مختلفا، وأن يكون أداؤه أفضل، ويؤدى دوره الرقابي كما ينبغي، وهذا لا يعنى أننى ألوم على المجلس الماضى، بسبب بعض الظروف، ولكن الآن هناك استقرار في الدولة، ويجب أن يكون دور البرلمان، كما ينبغى، فاستدعينا الحكومة لتحضر الجلسة، كنوع من الرقابة".

ولفت إلى أن "هناك مجموعة من القوانين قادمة من الحكومة، فأحيلت إلى اللجان النوعية لدراستها، وحينما ينتهون من الدراسة سيتم عرضها على الجلسة العامة أيضا، وبالتأكيد هناك أجندة سنضعها لأولويات القوانين في البرلمان، مثل الإدارة المحلية.

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