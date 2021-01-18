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ثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "اللقاء الأخير" لعزيزة عماد، ثم قصيدة "ويعود الفجر" لمحمد الهدهد، وقصيدة "وأطرش وبيسمع" لالسيد حسانين، أعقبها قصيدة "والمتيم" لإسلام شمس الدين، وختاما قصيدة "واهو خف" للشاعر محمد علي عزب، بجانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات للتعريف ببرنامج excel.

 كما أعدت المكتبة العامة مناقشة كتاب من إصدارات الهيئة بعنوان "فن الكتابة في زمن الديجيتال ميديا" بقلم محمد الشرقاوي، تناول مسؤول النشاط فصول الكتاب حول تاريخ التطور التكنولوجي، وتأثيره في الصحافة والأدب المقروء، كذلك تبحث في التحديات المطروحة على الكتّاب والباحثين في تدقيق المعلومات على الإنترنت، لاسيما مع تزايد انتشار المواقع الإخبارية، وفضاء التواصل الاجتماعي، وأهمية البرمجيات للصحافي في عالم المعرفة الرقمية.

نظم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "وعي الشباب ودورهم في بناء المجتمع" دارت حول عدة النقاط منها حروب الجيل الرابع وفقدان الانتماء، والوعي الوطني وأهمية التأكيد على الثوابت الوطنية، والشباب ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، والشباب ومعركة التنمية، كما أعد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تفريغ على ورق الكارتون.

في إطار النشاط أونلاين للأطفال قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة حكي بعنوان "معلومة في دقيقة للأطفال عن برج القاهرة" بصوت عزة السيد، بجانب ورشة رسم حر للأطفال، فيما أعدت مكتبة كفر عبيان ورشة حكي لقصة "في غرفة الكنوز" بصوت الطالبة جاسي مايكل من مواهب الطفل بالمكتبة.
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