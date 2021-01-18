هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتأثيرها على مصابي كورونا

طبقًا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه

وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إنه اعتبارا من الثلاثاء ٢٦ يناير يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا؛ حيث نتعرض لموجة دافئة مشمسة جديدة مثل تلك التي أكرمنا بها الله، وتعرضنا لها من أسبوعين ماضيين.

كبير أن نشهد انخفاضا جديدا في عدد الحالات خلال

استمر الاستقرار في عدد حالات

الناظر، أنه

شهرين في السنة

، بالقول "املنا في الله كبير ان يمتد دفئ هذا الشتاء خلال فبراير لنعبر

وسبق أن نصح الناظر في منشوراته،

بأنه يجب على من يعانون من حساسية الجلد جراء ارتداء

، استبدالها بالقماش، على أن يتم ارتداؤها ذات اللون الأبيض، لكي لا تسبب حساسية الجلد.

ونصح الناظر، من ضرورة غسل الكمامة القماش بشكل يومي بالماء والصابون بعد الرجوع للمنزل واستخدمها، للحرص على نظافتها عند ارتدائها مرة اخرى.