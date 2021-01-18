هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتأثيرها على مصابي كورونا

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إنه طبقًا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية فإنه يتوقع أن تستمر الموجة الباردة الحالية تقريبا حتي الاثنين القادم.
وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إنه اعتبارا من الثلاثاء ٢٦ يناير يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا؛ حيث نتعرض لموجة دافئة مشمسة جديدة مثل تلك التي أكرمنا بها الله، وتعرضنا لها من أسبوعين ماضيين.
وأضاف الناظر، أنه إذا استمر الاستقرار في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، كما هو حاليا نتيجة التزامنا جميعا بالإجراءات الاحترازية من كمامة، وتباعد فهناك أمل كبير أن نشهد انخفاضا جديدا في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير من يناير.
واختتم الناظر منشوره، بالقول "املنا في الله كبير ان يمتد دفئ هذا الشتاء خلال فبراير لنعبر أصعب شهرين في السنة على خير وعلينا التمسك الشديد بـ الاجراءات الاحترازية، والتفاؤل والقادم افضل بمشيئة الله".
وسبق أن نصح الناظر في منشوراته، بأنه يجب على من يعانون من حساسية الجلد جراء ارتداء الكمامات الطبية، استبدالها بالقماش، على أن يتم ارتداؤها ذات اللون الأبيض، لكي لا تسبب حساسية الجلد.
ونصح الناظر، من ضرورة غسل الكمامة القماش بشكل يومي بالماء والصابون بعد الرجوع للمنزل واستخدمها، للحرص على نظافتها عند ارتدائها مرة اخرى.
ونصح الناظر، من ضرورة غسل الكمامة القماش بشكل يومي بالماء والصابون بعد الرجوع للمنزل واستخدمها، للحرص على نظافتها عند ارتدائها مرة اخرى.