مبادرة الإحلال والتجديد..تقسيط 10 سنوات بفائدة 3%.. وخبراء: تنعش قطاع السيارات والاقتصاد المصرى وفى صالح المواطن

مبادرة الإحلال والتجديد :





متحدث الصناعة: بفائدة 3% ومستمرة 3 سنوات والتقسيط حتي 10 سنوات

شعبة السيارات: المبادرة دعم قومي هام للمواطن

رابطة تجار السيارات: تؤكد توجه الدولة لدعم قطاع السيارات

نائب رئيس رابطة تجار السيارات : المبادرة انتظرها الشعب كثيرا

حسين مصطفى: في صالح المواطن والدولة وإنعاش الاقتصاد

خبير سيارات كهربائية .. المركبات الكهربائية من ضمن أهداف المبادرة





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ايام عن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة الى افتتاحه المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ، كما وجه الرئيس الى تسهيل برامج التمويل المتعددة المتاحة للمواطنين .





و تفقد الرئيس السيسي خلال المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.





و ضم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ثلاثين شركة لصناعة السيارات تقدم عددا من نماذج السيارات للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من المبادرة ، واحتوى المعرض على ثماني سيارات "ملاكي" وهي كالتالي : فيات من الطراز DOBLO و نيسان من طرازي SUNNY ، SENTRA و هيونداي طرازي ELENTRA HD، ACCENT و السيارة LADA GRANTA و السيارة BYD F3 و شيفروليه من طرازي OPTRA ، N300 .





و قال ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة إن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، يقدم من خلال مبادرته تقسيط علي السيارات الجديدة تصل إلي 10 سنوات بفائدة لا تتعدى 3%.





وأضاف جابر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن السيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما، تعتبر هي مقدمة السيارة الجديدة، كما أن المبادرة مدتها 3 سنوات لاستفادة اكبر قدر من المواطنين بها .





وأوضح جابر أن المبادرة تضم أكثر من 30 شركة لصناعة السيارات بمختلف فئاتها الملاكي والاجرة والاتوبيسات ، والانضمام للمبادرة الدخول الي الموقع الرسمي لها واتباع الخطوات، وتابع جابر أن الفئات العمرية المستفيدة من هذه المبادرة لابد وأن يكون السن من 21 الي 55 عام .





و قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن أغلب ما تم طرحه في معرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، هي سيارات الميكروباصات والتاكسي ويعتبر ذلك خطوة جيدة.





وأكد درويش أن السيارات ذات الثمن الغالي والتكنولوجيا العالية من الصعب تحويلها لغاز علي سبيل المثال عربية BMW صعب تحويلها لغاز إلا لو كانت مصنعة بالأساس أن تعمل بالغاز أو الشركة الأم هي التي تقوم بتحويلها، أما العربيات القديمة يتم تحويلها بسهولة شديدة.





وأوضح " نائب رئيس شعبة السيارات"، أن الشركات بالخارج تستطيع تحويل السيارات لكهربائية إلا لم يكن أن بعضهم بدأوا بالفعل عمل ذلك، وفي نهاية الأمر تحويل السيارات لكهرباء أو غاز يعد خطوة للأمام وتوفير للطاقة، مؤكدا أن تحويل السيارات لكهرباء تحتاج لمجهود أكبر وفترة أطول من الغاز.





وأضاف أن تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو هذا الموضوع يعني توجه ودعم الدولة لعمل ذلك الإحلال بقوة، إلي جانب وجود شركات واعدة في المعرض أغلبها صينية وشركة كويتية، وهذه الشركات لديهم استعداد للتجاوب مع هذا الموضوع ؛ بالتالي سوف نشاهد بنسبة كبيرة سيارات الميكروباصات والتاكسي متحولة لغاز.





ورأي " اللواء نور الدين"، أن أي مبادرة أو دعم سواء حكومي أو تابع لشركات القطاع الخاص من أجل تحويل السيارات لغاز أو كهرباء يعد دعما قوميا مهما للغاية.





و قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يؤكد علي توجه الدولة لدعم قطاع السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي للعمل في مصر.





وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر أصبحت تمتلك العشرات من حقول البترول والغاز الطبيعي، وكانت تستنزف مليارات من العملة الصعبة لشراء المحروقات ولذلك كان لا بد من توفيرها لشراء السلع الاستراتيجية، موضحا أن الطاقة البديلة ستوفر هذه العملة الصعبة.





وأشار إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المعرض يتواكب مع التوجه العالمي للسيارات الكهربائية، وكانت لا بد لمصر أن تنضم لهذا الاتجاه، وهذا جاء من خلال الهيئة العربية للتصنيع وشركة النصر للسيارات، بالإضافة إلي توقيع البروتوكولات مثل بروتوكول الشركة الصينية لدعم هذا القطاع.





وتابع أبوالمجد أن إحلال السيارات يعتبر ظاهرة طبيعية 100% للحفاظ علي البيئة من الانبعاثات الكربونية والزحام في الشوارع العامة، كما أن العمل بالغاز الطبيعي سيوفر علي المستهلك المصري 60% من تكلفة المحروقات، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية ستوفر ما يزيد عن 80% من التكلفة النهائية للاستهلاك الشهري.





وأكد أبو المجد أن سوق السيارات سيشهد طفرة حقيقة خلال الفترة المقبلة، ولكن لا بد من تأجيل قرار التخريد حتي الانتهاء من الربع الأول من هذا العام لأن معظم مصانع العالم متوقفة بنسبة 80% بسبب جائحة فيروس كورونا، والكشف عن مصل حقيقي ضد هذا الوباء.





و قال محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر ورئيس قطاع المستعمل والهايبري، إن قرار الحكومة المصرية بتنفيذ إحلال السيارات القديمة وتخريدها قرار طالما انتظره الشعب المصري.





وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رابطة تجار سيارات مصر تشكر الرئيس وحكومته الواعية لتنفيذ وعدهم للمصريين بتبديل سياراتهم المتهالكة ومنحهم سيارة جديدة تشعرهم بالآدمية.





وأوضح حماد أن السيارة الجديدة أصبحت بفائدة مدعومة من البنك المركزي إضافة إلى مدة السداد التي أصبحت على ١٠ سنوت وهو ما يشعر المستهلك أن مصر تحاول تحسين ظروف معيشته.





وتابع حماد أن وزارة الصناعة تستهدف إحلال ٢٥٠ ألف سيارة في هذه المرحلة من أصل استهداف كلى يصل إلى مليون سيارة في المستقبل القريب، ومنهم في المرحلة الأولى ٧٠ ألف سيارة منها ٥٥٠٠٠ أجرة وملاكي و١٥ ألف ميكروباص، وسيتم في المرحلة الأولى استبدال السيارة القديمة بجديدة صناعة محلية تعمل بالغاز.





و قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ان مبادرة الاحلال والتجديد للسيارات والعمل بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، خطوة لصالح المواطن المصرى، لحصوله على سيارة جديدة باقتصاديات جيدة .





واضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذه المبادرة تعتبر تنفيذا لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما اراد ان يكون المواطن المصرى يمتلك سيارة جديدة باقتصاديات جيدة، لان هذا حقه، ولذلك تم مد مظلة المبادرة لتشمل السيارات الملاكى، بجانب الاجرة "الميكروباص".





واوضح مصطفى ان السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى توفر من 50 الى 60% من تكلفة الوقود التقليدي، بالاضافة الى الاستفادة بالغاء الجمارك وضرائب القيمة المضافة لتخفيض ثمنها، علاوة على وضع الحافز الاخضر، وهو تخفيض 50 الى 60 الف جنيه من اجمالى السيارة، كمقدمة للسيارة الجديدة.





ونوه مصطفى بأن نظام التقسيط للسيارات الجديدة، يعتبر نظاما غير مسبوق، بسبب الفائدة التى تصل الى 3% فقط، والتى لا تكفى لتكاليف المصاريف الادارية فى نظام التقسيط فى البنوك، وهذا يعنى ان القسط من الممكن ان يصل الى 1500 جنيه شهريا، وهو المبلغ الذى يتم توفيره شهريا نتيجة استخدام الغاز بدلا من البنزين .





واكد المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ان كل هذه المميزات هى بالطبع لصالح المواطن المصرى ،ولذلك ستستمر هذه المبادرة الى ثلاث سنوات ، مستهدف بها فى السنة الاولى 70 الف مركبة ثم العامين القادمين 90 الف سيارة لكل منهم .





بالاضافة الى ان هذه المبادرة تفيد قطاع السيارات بسبب انه يضخ فى زيادة عدد المبيعات وبالتالى مصانع السيارات ستعمل بجزء كبير من طاقتها لتغطية هذه انتاج السيارات المحلية الصنع ، وبالتالى استفادة المصانع المغذية لصناعة السيارات .





وبالتالى استغلال الطاقة الكاملة لهذه المصانع والتى من الطبيعى ستوفر فرص عمالة من المهندسين والفنيين لان صناعة السيارات هى صناعة كثيفة العمالة ، ولذلك يحدث حركة اقتصادية ويحدث من نوعية السيارات فى الشارع المصرى ويقلل التلوث البيئى، علاوة على ان هذه المبادرة تفيد اقتصاديات الدولة بوجه عام لاستغلال الغاز الطبيعى الذى ينتج حاليا فى مصر والذى يقدر بـ 7 مليارات ونصف المليار قدم مكعب فى اليوم ، ولذلك فالدولة تقوم باستبدال وقود الاغلى تكلفة وهو البنزين بوقود اقل تكلفة وهو الغاز .





وانهى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات حديثه مؤكدا ان الدولة المصرية تستهلك 80 مليون طن من المواد البترولية يتم استيراد 40% منها ، وبهذه المبادرة سنقلل العبء على الدولة المصرية .





و قال أحمد زين خبير السيارات الكهربائية إن مستقبل المركبات الكهربائية فى مصر بمختلف فئاتها أصبح مشرقا، بعد خطة الدولة الطموحة للتحول والعمل والتوسع فى الطاقة الكهربائية .





وأضاف زين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان التحول للسيارات الكهربائية هو خطة الدولة المصرية والعالم اجمع خلال الفترة القادمة وهو بالفعل توجه عالمى والمستقبل القريب للسيارات الكهربائية فى مصر سيشهد طفرة خلال العامين الحالى و القادم 2022 .





وأوضح خبير السيارات ان عام 2022 سيكون عام تحول كبير بالنسبة لقطاع السيارات الكهربائية فى مصر ، لان مصنع السيارات الكهربائية المحلى سيكون قد افتتح وبدأ فى الانتاج والذى من المقدر ان ينتج 25 الف سيارة كهربائية منها 14 الف سيارة تاكسى.





وتابع زين ان خطة الاحلال والتجديد والعمل بالطاقة النظيفة التى ترعاها الدولة سيكون منها جزء كبير مخصص للسيارات الكهربائية خلال العام القادم ، بسبب الانتهاء من البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى مصر ، والتى ستكون جاهزة خلال هذه العام لاستقبال التحول والانتشار فى هذا القطاع .