تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

استطاعت السيارة رينو لوجان أن تحقق شعبية كبيرة لها بالشارع المصري، وذلك لما تتضمنه من إمكانيات متعددة، وفئات مختلفة التجهيزات، وكونها أيضا صاحبة تصميم عائلي ينتمي إلى فئة السيدان وبإطلالة 2021.





تأتي رينو لوجان موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، نظام إيموبليزر لحماية السيارة من السرقة، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى عدة كماليات مثل تكييف هواء، وزجاج كهربائي أمامي.





وتحتوي الفئات الأعلى تجهيزا على مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وعدد 4 زجاج كهربائي لأبواب السيارة، و مثبت سرعة، وكاميرا خلفية تعمل من خلال شاشة ملونة متعددة الوظائف، بلغ قياسها 7 بوصة.





تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تقدم من خلال نوعين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، و سعة 1600 سي سي، يولد المحرك الأول طاقة قدرها 90 حصان، و عزم دوران 128 نيوتن/متر.





ويمكن من خلال تلك القدرات أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عنما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.





بينما تزيد قوة المحرك الثاني إلى نسبة 110 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و تأتي قوة التسارع محققة 11 ثانية بين وضع الثبات و وصولًا إلى سرعة 100 كم، و نسبة استهلاك للوقود بلغت نحو 6.2 لتر، عندما تقطع مسافة 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي لـ رينو لوجان موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 ألف جنيه.