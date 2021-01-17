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سيارات

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:24 م
رينو 5
رينو 5
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كريم عاطف

أعلنت شركة رينو لصناعة السيارات الفرنسية، الكشف عن السيارة الاختبارية الجديدة رينو 5 الكهربائية، حتى تستعرض الشركة إمكاناتها فى سيارات المدينة الصغيرة.


وتعتبر السيارة الفرنسية رينو 5 الكهربائية صغيرة الحجم لتناسب الطبيعة الخاصة داخل المدن وتكون صديقة للبيئة، حيث ظهرت بجسم أصفر زاد من الانطباع بأنها سيارة شبابية مرحة، كما حصلت على مواد منتقاة بعناية.


وأوضحت شركة رينو الفرنسية، أن السيارة رينو 5 مستوحاة من السيارة رينو R5 ، حيث تأتي بمقدمة بدون شبكة تهوية، وهو ما يناسب كونها سيارة كهربائية، بالاضافة الى فتحات صغيرة ضيقة أفقيًا متمددة لتصل بين المصابيح الأمامية التي تأتي بتصميم أقرب إلى الشكل المستطيل، وهي تعمل بالطبع بتقنية LED، ويتوسط المسافة بين المصباحين شعار رينو، بينما تستقر على جانبي الجزء السفلي من المقدمة فتحتان كُتب على إحداهما رقم 5، وتتوسطهما كلمة Renault.


أما عن خلفية السيارة رينو 5 الكهربائية فتحتوى على مصباحان رأسيان يربط بينهما خط أفقي ضوئي متوهج. ولا تحتوي المؤخرة على تفاصيل إضافية، بل تمتاز بالبساطة في التصميم، فقط يضيء الشعاران الأمامي والخلفي ليضيفا لمسة من الحيوية إلى السيارة.


كما قامت الشركة بوضع علم فرنسا على مرآة الرؤية الخلفية كدلالة على منشأ السيارة، وأن هناك شاشة صغيرة على لوحة القيادة.


ولم توضح شركة رينو بأن السيارة 5 ستدخل مرحلة الإنتاج أم ستظل اختبارية كما هى للاستعراض فقط.

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية
رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية
رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية
رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية
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