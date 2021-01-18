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سيارات

على الرغم من كورونا.. أفضل سيارات الـ SUV مبيعا في السوق المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:01 ص
سيارات SUV
سيارات SUV
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أماني نوار
على الرغم من الحالة الاستثنائية الذي يعيشها سوق السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلا أن نسبة المبيعات أرتفعت إلى 31 % خلال عام 2020 ، وتعتبر السيارات متعددة الأستخدامات SUV حققت الكثير من المردود خلال الفترة السابقة وفي هذا التقرير نقدم أبرز السيارات التي حققت مبيعا في السوق المصري .
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تعتمد كيا سبورتاج على منظومة الجر الأمامي بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن. متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.


هيونداي توسان


أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2020 (صور) - جريدة المال
من أفضل سيارات الـ SUV ، متعددة الاستخدامات زودت هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
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شيري تيجو


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تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات وتحتوي على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، كما ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر ، ومتصل بناقل سداسي السرعات ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم .

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