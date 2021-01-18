على الرغم من كورونا.. أفضل سيارات الـ SUV مبيعا في السوق المصري

على الرغم من الحالة الاستثنائية الذي يعيشها سوق السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلا أن نسبة المبيعات أرتفعت إلى 31 % خلال عام 2020 ، وتعتبر السيارات متعددة الأستخدامات SUV حققت الكثير من المردود خلال الفترة السابقة وفي هذا التقرير نقدم أبرز السيارات التي حققت مبيعا في السوق المصري .
تعتمد كيا سبورتاج على منظومة الجر الأمامي بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن. متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
تعتبر سيارة رينو داستر من السيارات القوية الاقتصادية، حيث تمتلك محرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان، بناقل حركة دبل عادي واوتوماتيك إلكتروني، وحصلت السيارة مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطهم جنوط معدنية خماسية الأضلاع، وتتوسط المقصورة الداخلية للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية.
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تعتمد كيا سبورتاج على منظومة الجر الأمامي بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن. متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
هيونداي توسان
من أفضل سيارات الـ SUV ، متعددة الاستخدامات زودت هيونداي توسان بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن متر، معتمدة على ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
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تعتبر سيارة رينو داستر من السيارات القوية الاقتصادية، حيث تمتلك محرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان، بناقل حركة دبل عادي واوتوماتيك إلكتروني، وحصلت السيارة مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة يتوسطهم جنوط معدنية خماسية الأضلاع، وتتوسط المقصورة الداخلية للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية.
شيري تيجو
تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات وتحتوي على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، كما ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر ، ومتصل بناقل سداسي السرعات ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم .