مصر للطيران تسير اليوم 44 رحلة دولية.. الدوحة والدمام أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الثلاثاء، 44 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 5001 راكبا ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وقالت مصر للطيران، إنه تقرر تشغيل رحلات اليوم، إلى كل من بيروت، جدة ، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، لاجوس، أبوجا، تونس، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، باريس، موسكو، دوالا، اسطنبول، أثينا، فيينا، الدوحه، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أندجمينا، و 6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5001 راكب



