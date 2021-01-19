الصادرات تتخطى 25 مليار دولار.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجارى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح جهود الوزارة في خفض العجز بالميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً الى ان هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التى تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ اجماليها 88 مليار و882 مليون دولار.





وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.





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وأوضحت جامع أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا والتي القت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً انه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم الا ان الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضًا.





وأشارت الوزيرة الى ان التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي اطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.





في هذا الاطار اوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هناك عدد من القطاعات التصديرية حققت نموًا ملموسًا خلال عام 2020، منها قطاع مواد البناء الذي سجل 6 مليارات و149 مليون دولار صادرات مقارنة بنحو 5 مليار و140 مليون دولار خلال عام 2019 أى بنسبة زيادة 20% وتضمنت اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء الأمارات بقيمة 2مليار و139مليون دولار وكندا بقيمة 632 مليون دولار وأيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.





كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 مليون دولار وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الطبية السعودية 84 مليون دولار والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار والسودان 43 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 مليون دولار مقارنة بـ 207 مليون دولار خلال عام 2019 وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار .





واشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتًا إلى أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2020، منها قطاع الملابس الجاهزة الذى انخفضت وارداته بنسبة 24% حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019.





وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21 % حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بـنحو401 مليون دولار خلال عام 2019 وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية نسبة انخفاض بلغت 20 % حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام2019 .





واضاف ان هناك 5 دول إستحوذت أسواقها على 35.6% من اجمالى الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2مليار و882 مليون دولا و الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار.



