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برلمان

رئيس البرلمان: 100 بيان عاجل تقدم بها النواب بعضها لا يرقى لهذا الوصف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:26 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل إلى 100 بيان عاجل. 

وأضاف خلال الجلسة العامة " تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة. 

وقال رئيس البرلمان، إنه "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصةً أنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة انها لا ترقى لهذا الوصف. 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس. 

يأتي ذلك بعدما عرض في جلسة الأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (2018_2022)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفي التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية.
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