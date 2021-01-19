رئيس البرلمان: 100 بيان عاجل تقدم بها النواب بعضها لا يرقى لهذا الوصف

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل إلى 100 بيان عاجل.





وأضاف خلال الجلسة العامة " تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس وفق ضرورات بعينها يقدرها بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة.





وقال رئيس البرلمان، إنه "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصةً أنه تبين لي من بعض البيانات العاجلة انها لا ترقى لهذا الوصف.



