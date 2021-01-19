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أخبار العالم

التسجيل عبر صحتي.. صحة المدينة المنورة: الحصول على اللقاح لا يتجاوز 22 دقيقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:03 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
أكد المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أنه لا يمكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا دون التسجيل عبر تطبيق صحتي، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني فقط مع انتظار رسالة لدراسة الأهلية وتحديد الموعد.

وأوضح أبوعنق وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ، أن مركز لقاحات كورونا يقوم بتطعيم الفئات المستهدفة وفق المراحل المعلنة من وزارة الصحة، مؤكدا أن التطبيق دقيق ولا مجال للاستثناءات والوساطة في الحصول على التطعيم. لافتا إلى أن الوقت المستغرق للفرد للحصول على اللقاح لا يتجاوز ٢٢ دقيقة منذ وصوله لمقر المركز حتى مغادرته.

وأكد أنه تم تخصيص منطقة للفرز البصري للمراجعين تشمل قياس الحرارة والتأكد من تفعيل تطبيق «توكلنا» ومنطقة أخرى للانتظار تحقق التباعد الجسدي يتم فيها تقديم خدمة التوعية الصحية للراغبين في الحصول على اللقاح وشرح الإجراءات الوقائية بعد الحصول على التطعيم، بعدها ينتقل المستفيد لمنطقة التطعيم والملاحظة التي تستغرق ١٥ دقيقة كحد أقصى.

وأضاف المتحدث أنه تم تجهيز غرفة للطوارئ بالمركز مزودة بكافة المستلزمات الطبية وغير الطبية اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة، داعيًا أفراد المجتمع إلى الثقة بما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تنفذها وزارة الصحة التي تقوم بمتابعة ورصد كافة المستجدات المتعلقة بهذه الجائحة وكيفية التعامل معها بالطرق المثالية.
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