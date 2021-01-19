ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأحمر..منة فضالي تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي فستان أحمر مبهج إعتمدت مكياج صاخب .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-قمر
-الفستان تحفة

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر عن بنتيه ليلى وملك على إنستجرام: أعظم نعمة في العالم

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بملابس كاجوال

بإطلالة كاجوال .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالهما الطبيعي

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

جائزة طال انتظارها... ليلي أحمد زاهر تشارك جمهوها تكريمها في حفل الدير جيست

بعد تكريمه في dearguestmagazin.. ملك زاهر توجه رسالة لوالدها

ترشيحاتنا

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام

حكم نمص الحواجب للمتزوجة ورسمها بالمايكروبيلدنج

عباداتان ترققان القلب وتبعثان الطمأنينة في النفس .. علي جمعة يكشف عنهما

حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي ﷺ في شكل «ص».. علي جمعة يوضح

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام