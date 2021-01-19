رغم الطقس السيئ .. محافظة الإسكندرية تستمر في وقف أعمال البناء المخالف

شن حي العجمي برئاسة السيد موسي، رئيس الحي، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة الدور الثامن علوي بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





حيث تبين أثناء المرور الاجهزة التنفيذية بحي العجمي بمنطقة ابو ثلاث تبين وجود اعمال خرسانية وبناء مخالف عبارة عن صب الدور الثامن بالعقار الكائن بشارع الأهرام متفرع من ابو ثلاث الرئيسي.





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وفي السياق ذاته ، رصد حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع رئيس الحي ، اعمال بناء مخالف بمنطقة ابيس الثانية بالموقع الكائن خلف مصنع الممتاز بالطريق الدائري وعلي الفور شن الحي حملة مكبرة تمكنت من ازالة المخالفات عبارة عن صب اعمدة وبناء أسوار وتركيب بوابة تم ازالتهم بالكامل كما تم التحفظ علي البوابة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.









وقد تعرضت محافظة الإسكندرية لأمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث هطلت الأمطار بغزارة لعدة ساعات على جميع أنحاء المدينة، وسط جو شديد البرودة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وتشهد المدينة الآن على فترات أمطار متوسطة على جميع الأنحاء.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.









ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام، من المقرر أن تنتهي اليوم، ويصاحبها أمطار.









ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.









وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.



