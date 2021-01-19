غدر به صديقه.. كشف لغز العثور على جثة شاب محروقا بزراعات بني سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة ناصر في بني سويف، من كشف لغز مقتل شاب وإلقاء جثته بزراعات قرية دنديل التابعة لمركز ناصر المحافظة، وإشعال النيران بها، حيث تبين أنه وراء الواقعة صديقه، وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث ناصر من ضبط المتهم.





وكان عدد من المزارعين والعمال بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر قد عثروا على جثة شاب بالقرب من احد المصارف المائية المجاورة لأرض زراعية قريبة من القرية، عقب سماعهم صوت انفجار واشتعال نيران في الجثة وكذلك دراجة نارية بجواره، قبل أن يبلغوا مأمور مركز شرطة ناصر بالحادث.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية وبه اثار حريق، والذي وجه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.





وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ويضم ضباط مباحث المركز، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.





وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إن الجثة لشاب يدعى " عماد . م " يبلغ 31 عاما من عمره، وأن الجثة بها اثار حريق، كذلك عُثر بجواره على دراجة نارية بها آثار حريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد اصابات المتوفي وبيان سبب الوفاة، وبيان كذلك تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة.



