بسبب كورونا .. الصحة العالمية تطالب العالم بالتوزيع العادل للقاح

قال "تيدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم على شفا «فشل أخلاقي كارثي» فيما يتعلق بتوزيع لقاحات الوقاية من «كوفيد - 19»، مشددا على ضرورة توزيع اللقاح بشكل أكثر إنصافًا فى جميع أنحاء العالم ، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "euronews”.





وأضاف "أدهانوم" خلال افتتاحه للاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أن فرص التوزيع العادل للقاح فى "خطر جسيم"، موضحا أن برنامج اللقاحات العالمي "كوفاكس" الذى أعلنت عنه منظمة الصحة من قبل ، سيبدأ توزيع اللقاحات من الشهر المقبل.





وأوصى "أدهانوم" الدول والشركات المصنعة للقاحات بتوزيع اللقاحات المضادة لڤيروس كورونا بشكلًا أكثر إنصافًا، مؤكدًا أن أسلوب "أنا أولًا " سيأتي بنتائج عكسية على جميع الدول القوية والضعيفة.





وعرض "أدهانوم" مثالًا لانعدام المساواة فى توزيع اللقاحات فى جميع أنحاء العالم، فأشار إلى أن هناك ٤٩ دولة ذات دخل مرتفع استخدمت أكثر من ٣٩ مليون جرعة من اللقاحات، مقارنة ب ٢٥ مليون جرعة فقط فى الدول الفقيرة.