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فن

اسكن قلوب الناس.. أحمد سعد يروج لدويتو افرح مع وائل الفشني

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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منار نور
اعلن الفنان احمد سعد عن طرح اغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب . 

ونشر احمد سعد مقطع فيديو له وهو يقوم بغناء اغنيه افرح عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

وعلق علي الفيديو قائلا : " إسكن قلوب الناس وفكر إيه هتديها شوف الحاجات الحلوه بس وإزاي تعليها ده

اللي بتعمله كده من قلبك هو اللي فاضل فيها

أغنية #افرح كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب #احمد_سعد #وائل_الفشني  " .

لجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان احمد سعد هي اغنية "رسالة "و حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 .

ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".

وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها:
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